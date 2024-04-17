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Представители Международной федерации мини-футбола ознакомятся с Национальной ареной гимнастики

Общество Материалы 17 апреля 2024 19:17 (UTC +04:00)
Представители Международной федерации мини-футбола ознакомятся с Национальной ареной гимнастики

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Представители Международной федерации мини-футбола ознакомятся с Национальной ареной гимнастики.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, они прибудут в Баку 20 мая.

Члены организации оценят комплекс на предмет проведения чемпионата мира. Единственный конкурент страны в борьбе за право принять мундиаль - Саудовская Аравия.

Отметим, что последний чемпионат мира по этому виду спорта проходил в Рас-Аль-Хайме (ОАЭ), где азербайджанская сборная заняла четвертое место.

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