БАКУ /Trend/ - Представители Международной федерации мини-футбола ознакомятся с Национальной ареной гимнастики.
Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, они прибудут в Баку 20 мая.
Члены организации оценят комплекс на предмет проведения чемпионата мира. Единственный конкурент страны в борьбе за право принять мундиаль - Саудовская Аравия.
Отметим, что последний чемпионат мира по этому виду спорта проходил в Рас-Аль-Хайме (ОАЭ), где азербайджанская сборная заняла четвертое место.
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