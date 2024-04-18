Азербайджанская гимнастка вышла в еще один финал Кубка мира

БАКУ /Trend/ - Член сборной Азербайджана по женской спортивной гимнастике Назанин Теймурова вышла в финал Кубка мира в городе Доха в упражнении на бревне, сообщили Trend в Федерации гимнастики Азербайджана.

Напомним, что днем ранее член сборной Азербайджана по мужской спортивной гимнастике Никита Симонов вышел в финал Кубка мира в программе упражнений на кольцах, а Назанин Теймурова - в опорном прыжке.

Отметим, что Кубок мира по мужской и женской спортивной гимнастике проходит в столице Катара - городе Доха с 17 по 20 апреля.

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