В Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров Кубка мира по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров Кубка мира по художественной гимнастике, сообщает в воскресенье Trend.

Были награждены победители и призеры в индивидуальной программе упражнений с обручем и мячом, а также команды в групповых упражнениях, выступившие в программе с пятью обручами.

В программе упражнений с обручем золотую медаль завоевала Дарья Варфоломеев (Германия), "серебро" у Софии Раффаэли (Италия), бронзовой медали удостоена Ева Брезалиева (Болгария).

Награды вручили член Технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики (FIG) Изабель Саваде, судья международной категории, член Технического комитета по художественной гимнастике Европейской гимнастики Евгения Виляева и заведующая кафедрой теории и методики гимнастики Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта Гюрка Ганчева.

На высшую ступень пьедестала почета в упражнениях с мячом поднялась Дарья Варфоломеев (Германия), на второй позиции расположилась Ева Брезалиева (Болгария), третье место заняла Таисия Онофрийчук (Украина).

Награды вручили министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, президент Федерации гимнастики Багамских островов Хепберн Кора Валдерин и директор Национальной арены гимнастики Эмиль Мустафаев.

Среди команд в групповых упражнениях в программе с пятью обручами первое место заняла сборная Японии, на втором месте команда Италии, третью позицию заняла команда Азербайджана.

Награды вручили министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Василева и директор соревнований Наталья Буланова.

Отметим, что Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 19-21 апреля. В соревнованиях принимают участие свыше 110 гимнасток из более 40 стран мира.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!