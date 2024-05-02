В Баку создается новая маршрутная сеть

БАКУ /Trend/ - В рамках программы трансформации мобильности в Азербайджане начато внедрение новой маршрутной сети.

Об этом сообщили Trend в министерстве цифрового развития и транспорта.

Так, с целью улучшения возможностей мобильности столицы и обеспечения доступности общественного транспорта Азербайджанским агентством наземного транспорта были проанализированы все маршрутные линии и разработана новая маршрутная сеть для повышения доступа населения к общественному транспорту.

Новая маршрутная сеть была смоделирована на основе данных с помощью аналитического инструмента "Цифровой двойник Баку". Было установлено, что новая маршрутная сеть значительно повысит доступность общественного транспорта, а также будет иметь более высокие средние скорости. Новая маршрутная сеть будет реализована вместе с новой сетью автобусных полос.

В первую очередь планируется реализация маршрутной сети по 5 новым маршрутам, которые будут работать в поселках Говсан, Мардакан и Шувалан. С этой целью на конкурс были выставлены регулярные и экспресс-автобусные маршруты по следующим направлениям: поселок Говсан (MIDA) – станция метро "28 Мая" - маршрут 120, поселок Говсан (Центр) – станция метро "28 Мая" - маршрут 120E, поселок Говсан (MIDA) – станция метро "Ахмедлы" - маршрут 121E, поселок Шувалан – станция метро "Кероглу" - маршрут 140, поселок Мардакан – станция метро "Кероглу" - маршрут 140E. Экспресс-маршруты создадут условия для более оперативного обеспечения пассажирских перевозок.

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