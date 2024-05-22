Утвержден порядок использования средств от штрафов, взысканных TƏBIB

БАКУ /Trend/ - В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, утвержден Порядок использования средств от штрафов, взысканных Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями, и перечисленных на счет этой структуры.

Премьер-министр Али Асадов подписал постановление в связи с этим, сообщает Trend.

Согласно постановлению, данные средства используются в соответствии с настоящим Порядком, за исключением случаев, определенных Президентом Азербайджанской Республики. Средства считаются собственностью государства, находятся в распоряжении TƏBİB, его распорядитель не может быть изменен. Данные средства формируются за счет 18 процентов средств, собранных от штрафов, взысканных в соответствии с Кодексом Азербайджанской Республики об административных правонарушениях. В связи с данными средствами открывается специальный счет TƏBIB в Агентстве государственного казначейства при министерстве финансов.

Министерство финансов обеспечивает зачисление средств на банковский счет TƏBIB не позднее 5 числа следующего месяца за каждый месяц, а за декабрь - если средства поступили 25 декабря, то 26 числа (если 26 декабря выпадает на нерабочий день, то на следующий рабочий день) на основании обращения TƏBIB. Накопление и использование средств осуществляются ежегодно в соответствии со сметой доходов и расходов, подготовленной на основе прогнозов на следующий год и утвержденной TƏBİB, не позднее 20 декабря текущего года по форме, прилагаемой к настоящему Положению.

В случае поступления в течение года средств в размере, превышающем или меньшем, чем предусмотрено утвержденной сметой доходов и расходов, средства используются в соответствии с настоящим Порядком, с повторным утверждением этой сметы TƏBİB. Контроль за использованием средств осуществляет TƏBİB.

Средства расходуются на предоставление надбавок к ежемесячному должностному окладу работников аппарата TƏBIB в целях усиления социальной защиты. Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу производится один раз в месяц за каждый месяц до 20 числа следующего месяца, а за декабрь - до 28 числа того же месяца (если 28 декабря выпадает на нерабочий день, то на следующий рабочий день).

За трудовой отпуск, оплачиваемый творческий и учебный отпуск, а также период служебной командировки производится доплата к месячному должностному окладу с учетом в качестве рабочих дней работника в отчетном месяце, но это не учитывается при расчете средней заработной платы за время дополнительного отпуска (командировки). Дополнение к должностному окладу не засчитывается за следующие дни: при временной утрате трудоспособности работником, а также во время отпуска по беременности и родам; дни, когда работник находится в частично оплачиваемом социальном отпуске и неоплачиваемом отпуске.

В соответствии с этим Порядком из средств, выплачиваемых работникам, уплачиваются подоходный налог, взносы на обязательное государственное социальное страхование, страховые взносы по безработице и обязательные взносы на медицинское страхование в соответствии с Налоговым кодексом Азербайджанской Республики, законами Азербайджанской Республики "О социальном страховании", "О страховании от безработицы" и "О медицинском страховании".

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