Проходит очередное пленарное заседание парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, повестка дня пленарного заседания включает в себя 6 нижеприведенных вопросов:

1. Информация о деятельности органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за обеспечением гендерного равенства, в 2023 году;

2. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О табаке и табачных изделиях"" (третье чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О продовольственной безопасности"" (третье чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, Таможенный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О государственной пошлине" и "О лицензиях и разрешениях"" (третье чтение);

5. Законопроект о внесении изменений в "Список наркотических средств, психотропных веществ, оборот которых запрещен, ограничен и контролируется на территории Азербайджанской Республики, а также прекурсоров, на импорт, экспорт, транзитную транспортировку и производство которых на территории Азербайджанской Республики требуется лицензия", утвержденный законом Азербайджанской Республики от 28 июня 2005 года № 960-IIQ (третье чтение);

6. Законопроект о внесении изменений в закон "О трудовых пенсиях" (первое чтение).

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