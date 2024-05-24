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Состоялось заседание в связи с реализацией госпрограммы социально-экономического развития Нахчывана

Общество Материалы 24 мая 2024 14:49 (UTC +04:00)
Состоялось заседание в связи с реализацией госпрограммы социально-экономического развития Нахчывана
Фото: Кабинет Министров Азербайджанской Республики

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - Под руководством главы Аппарата Кабинета министров Азербайджана Руфата Мамедова состоялось заседание, посвященное реализации "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной республики на 2023-2027 годы".

Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на Кабмин.

На заседании с участием заместителей руководителей основных исполнительных органов и других ответственных лиц по мероприятиям, предусмотренным государственной программой, были представлены отчеты по мониторингу исполнения государственной программы за 2023 год и текущем состоянии выполненных работ в 2024 году, а также обсуждены вопросы, связанные с подготовкой проекта Детального плана мероприятий по Государственной программе на 2025-2027 годы.

В ходе обсуждения были доведены до внимания проекты, реализуемые в рамках государственной программы, отмечены основные трудности, наблюдаемые в процессе реализации, и меры, которые необходимо предпринять для их преодоления.

В соответствии с итогами обсуждения, в связи с дальнейшим повышением эффективности реализации государственной программы, соответствующим государственным структурам были даны поручения.

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