До конца 2026 года в Лачин вернутся 12 тысяч бывших вынужденных переселенцев - специальный представитель Президента

БАКУ /Trend/ - Предусмотрено вернуть 12 тысяч человек в свои дома в Лачине к концу 2026 года.

Как сообщает Trend, об этом сегодня сказал специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов на церемонии презентации, проходящей в связи с COP29 в рамках "Лачинского диалога по климатической деятельности".

Он отметил, в результате армянской оккупации вся инфраструктура в этом регионе была полностью разрушена.

"Во многих местах Лачина закопаны противотанковые и противопехотные мины, которые привели к гибели мирных жителей. Агентство Азербайджанской Республики по разминированию продолжает работы по разминированию в Лачине и на прилегающих территориях", - сказал М.Мамедов.

Подчеркнув, что Лачин - это один из красивейших городов Азербайджана, он сказал, что с сентября 2023 года в Лачине заново отстроено более 700 домов и жилых комплексов.

"Мы гордимся тем, что Лачин стал одним из красивейших городов Азербайджана", - сказал М.Мамедов.

Специальный представитель Президента отметил, что год назад первая группа бывших вынужденных переселенцев вернулась в Лачин и Президент Ильхам Алиев вручил им ключи от новых домов. "Сегодня в Лачинский район вернулись 730 семей – 2766 человек. В городе Лачин, в селах Забух и Сус за короткий период времени созданы все условия для бывших вынужденных переселенцев. Мы думаем вернуть 12 тысяч человек в свои дома к концу 2026 года", - сказал он.

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