Минздрав организовал в Шеки просветительскую акцию и флешмоб

БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения Азербайджана организовало в городе Шеки информационно-просветительскую акцию и флешмоб "Первая медицинская помощь – шаг ко второй жизни".

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минздрав Азербайджана, просветительское мероприятие приурочено ко Дню независимости Азербайджана.

"Основной целью мероприятия, проведенного совместно с Шекинским медицинским колледжем минздрава, является привитие населению навыков оказания первой помощи, а также проведение просветительской работы в этой сфере. В ходе нынешнего мероприятия были наглядно продемонстрированы правила оказания первой доврачебной помощи при асфиксии, эпилептическом приступе, ДТП и других чрезвычайных ситуациях.

Во время акции желающим измеряли артериальное давление и частоту пульса. Студенты колледжа также показали правила проведения закрытого массажа сердца и искусственного дыхания. Жителям, участвующим в акции, были розданы информационные буклеты.

Мероприятие вызвало большой интерес у жителей.

Затем с участием студентов Шекинского медицинского колледжа был организован флешмоб «Первая медицинская помощь – шаг ко второй жизни».

Также с участием студентов колледжа состоялся флешмоб, посвященный 28 Мая - Дню независимости Азербайджанской Республики. Были проведены тематические викторины. Победителям вручены различные подарки и призы.

В конце мероприятия была организована благотворительная акция. Средства, полученные от продажи изделий ручной работы, сувениров и другой продукции, подготовленной студентами колледжа в рамках акции, были направлены на приобретение подарков для детей, обучающихся в Шекинской городской школе-интернате интеграционного обучения, по случаю 1 июня – Международного дня защиты детей.

Отметим, что министерство здравоохранения планирует проведение информационно-просветительских акций и флешмобов также в других городах и регионах республики", - говорится в сообщении ведомства.

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