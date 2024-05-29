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В Азербайджане сняты технические ограничения в связи с ежемесячными надбавками к зарплате учителей

Общество Материалы 29 мая 2024 20:44 (UTC +04:00)
В Азербайджане сняты технические ограничения в связи с ежемесячными надбавками к зарплате учителей
Фото: Кабинет Министров Азербайджанской Республики

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - Сняты технические ограничения в связи с ежемесячными надбавками к должностным окладам учителей.

Как сообщает Trend, это отражено в изменении, внесенном постановлением Кабинета министров Азербайджана в "Ежемесячные надбавки к должностным окладам преподавателей государственных общеобразовательных учреждений (иных государственных образовательных учреждений в отношении преподавателей в сфере общего образования), прошедших сертификацию".

Согласно постановлению, ежемесячные надбавки к должностному окладу преподавателей государственных общеобразовательных учреждений (иных государственных образовательных учреждений в отношении преподавателей общего образования), прошедших сертификацию, будут предоставляться не на условиях "за учебный час, преподаваемый в государственных общеобразовательных учреждениях (в процентах)", а на условиях "за преподаваемый учебный час (в процентах)". В пояснении к постановлению Кабинета министров говорится, что изменения были внесены с целью устранения ограничений технического характера, возникающих в некоторых случаях при предоставлении этих надбавок.

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