В Азербайджане сняты технические ограничения в связи с ежемесячными надбавками к зарплате учителей

БАКУ /Trend/ - Сняты технические ограничения в связи с ежемесячными надбавками к должностным окладам учителей.

Как сообщает Trend, это отражено в изменении, внесенном постановлением Кабинета министров Азербайджана в "Ежемесячные надбавки к должностным окладам преподавателей государственных общеобразовательных учреждений (иных государственных образовательных учреждений в отношении преподавателей в сфере общего образования), прошедших сертификацию".

Согласно постановлению, ежемесячные надбавки к должностному окладу преподавателей государственных общеобразовательных учреждений (иных государственных образовательных учреждений в отношении преподавателей общего образования), прошедших сертификацию, будут предоставляться не на условиях "за учебный час, преподаваемый в государственных общеобразовательных учреждениях (в процентах)", а на условиях "за преподаваемый учебный час (в процентах)". В пояснении к постановлению Кабинета министров говорится, что изменения были внесены с целью устранения ограничений технического характера, возникающих в некоторых случаях при предоставлении этих надбавок.

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