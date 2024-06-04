Названы размеры ежемесячных соцвыплат в Азербайджане за усыновление детей-инвалидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Обнародованы размеры ежемесячных социальных выплат за усыновление детей-инвалидов.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, ежемесячная социальная выплата за усыновленного ребенка с установленной инвалидностью, оставшегося без попечения родителей, взятого из учреждения социального обслуживания, составляет 600 манатов.

Наряду с этой выплатой лицу, усыновившему ребенка, также предоставляются все ежемесячные выплаты, назначенные ребенку по инвалидности и уходу за ним.

Таким образом, этим лицам предоставляются следующие выплаты:

• усыновителю ребенка с установленной инвалидностью вследствие 81-100-процентного нарушения функций организма выплачивается в общей сложности 1170 манатов в месяц (600 манатов - пособие за усыновление, 270 манатов - пособие по инвалидности, 200 манатов - пенсия по инвалидности, 100 манатов - пособие по уходу за ребенком-инвалидом);

• усыновителю ребенка с установленной инвалидностью по зрению вследствие 81-100-процентного нарушения функций организма выплачивается в общей сложности 1270 манатов в месяц (600 манатов - пособие за усыновление, 270 манатов - пособие по инвалидности, 300 манатов - пенсия по инвалидности, 100 манатов - пособие по уходу за ребенком-инвалидом);

• усыновителю ребенка с установленной инвалидностью вследствие нарушения функций организма на 61-80 процентов выплачивается в общей сложности 920 манатов в месяц (600 манатов - пособие за усыновление, 220 манатов - пособие по инвалидности, 100 манатов - пособие по уходу за ребенком-инвалидом);

• усыновителю ребенка с установленной инвалидностью вследствие нарушения функций организма на 31-60 процентов выплачивается 850 манатов в месяц (600 манатов - пособие за усыновление, 150 манатов - пособие по инвалидности, 100 манатов - пособие по уходу за ребенком-инвалидом).

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