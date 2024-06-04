Kapital Bank продолжает поддерживать образование и развитие молодежи

БАКУ/Trend/ - Первый банк страны Kapital Bank придает большое значение проектам образовательной направленности и развитию профессиональных кадров. В рамках этих проектов в июле 2023 года для студентов была объявлена стипендиальная программа «Birbank». В стипендиальную программу были вовлечены молодые люди, обучающиеся на 3-м курсе, имеющие средний балл приема в университет 550 и выше и средний балл обучения 81 и выше. Студенты, успешно прошедшие процесс отбора, организованный в несколько этапов, получили звание «Стипендиат Birbank».

Стипендиальная программа уже дала свои положительные результаты. Так, помимо получения стипендии, студентам были проведены 3 внутрибанковские сессии на темы «Дата», «Agile» и «Шаги к карьере», а также два тренинга на темы «Карьерный и профессиональный рост», «Коммуникация и навыки проведения презентаций». Эти занятия проводились с целью предоставления студентам знаний и навыков, необходимых для их профессионального развития.

Программы стажировок соответствуют квалификации стипендиатов. Таким образом, студенты начали стажировку в Kapital Bank по направлениям обучения сроком на 3 месяца.

В скором времени участники стипендиальной программы «Birbank» также будут привлечены к программе наставничества. Всего же до конца года будет организовано 6 сессий и минимум 3 встречи с наставниками. Целью является повышение уровня знаний и навыков учащихся в соответствующей области. Кроме того, в октябре-ноябре запланированы еще 2 тренинга по развитию гибких навыков студентов.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 120 филиалах и 53 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.