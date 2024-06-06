Госслужба спецсвязи и информационной безопасности Азербайджана о защите цифровых пространств страны

БАКУ /Trend/ - Сегодня служба находится на передовой для защиты цифровых пространств страны.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал начальник Главного управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана генерал-майор Азер Ахадов во время выступления на IV Саммите ИТ-руководителей государственных структур.

Он подчеркнул, что основа таких фундаментальных вопросов, как создание правовой основы в области связи и информационных технологий, развитие человеческого фактора, формирование электронного правительства, электронной торговли, укрепление экономического, социального и интеллектуального потенциала страны, построение конкурентной экономики, основанной на информации и знаниях, была заложена общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым.

"Деятельность Азербайджана в сфере ИКТ успешно продолжается именно по стратегической линии, определенной благодаря большой дальновидности общенационального лидера Гейдара Алиева. Сегодня важность информационных технологий и значимость их широкого использования являются одними из вопросов, находящихся под особым вниманием Президента Ильхама Алиева", - добавил он

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!