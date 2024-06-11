Представители омбудсмена встретились с репатриированными из Сирии гражданами Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 4 июня текущего года была осуществлена репатриация 6 граждан Азербайджана, 5 из которых - дети и одна женщина, содержавшихся в лагерях, расположенных на территории Сирийской Арабской Республики.

Об этом во вторник Trend сообщили в Аппарате омбудсмена Азербайджана.

Согласно информации, представители омбудсмена встретились с репатриантами, которые были помещены в учреждение социального обслуживания Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения, на месте ознакомились с предоставляемыми им социальными услугами и изучили ситуацию с обеспечением их прав.

В ходе встречи с репатриантами было оценено их социально-психологическое состояние, изучены их проблемы и потребности, даны рекомендации по защите их прав.

Представители омбудсмена были проинформированы о принятых и намеченных мерах по реабилитации репатриантов руководителем и сотрудниками учреждения.

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