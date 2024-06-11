В Азербайджане разрабатывается концепция по самовольно построенным сооружениям

БАКУ /Trend/ - Все "совхозы" Абшеронского района уже превратились в жилые массивы. Будет разработана и утверждена концепция массовых массивов под названием "самостройки".

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил завотделом Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана Ильгар Габиев во время обсуждения изменений в Земельный кодекс на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по аграрной политике.

По его словам, на следующем этапе будет выражено отношение к вопросам массовых изменений категорий, разрешений и документации, связанных с формированием самовольных жилых массивов.

"Здесь следует учитывать как вопросы с заселением, так и элементы городского планирования и инфраструктуры. Мы современное государство, поэтому эти вопросы будут регулироваться городским законодательством и городскими образцами, реализуемыми правительством", - отметил он.

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