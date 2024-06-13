В Баку ведутся работы по созданию 10 мегапарков

БАКУ /Trend/ - За последние годы в Баку было создано около 400 новых парков, и этот процесс продолжается.

Как сообщает Trend, в столице Азербайджана ведутся работы по созданию 10 мегапарков, увеличена площадь некоторых парков. Соответствующим распоряжением главы государства в Центральном ботаническом парке, а также в дендропарках в Мардакане проводятся капитальные ремонтно-восстановительные работы, которые планируется завершить до конца года.

В парках "Гянджлик", имени Низами Гянджеви, Ясамальском лесопарке, Центральном и Зимнем парках, парке "Чемберекенд", созданных несколько лет назад, есть все условия для отдыха жителей и многочисленных гостей города, установлены современные спортивные и детские развлекательные сооружения.

В рамках масштабных строительно-монтажных работ, проводимых в столице, на многих участках на месте непригодных для жилья и аварийных зданий и сооружений возводятся не новые здания и объекты, а создаются именно парки. В настоящее время ведутся работы по расширению парка "Севги", расположенного в Хатаинском районе. В связи с этим осуществляется процесс сноса строений с истекшим сроком эксплуатации, расположенных вокруг улицы Юсифа Сафарова, одной из главных магистралей города, с выплатой компенсации проживающим на территории жителям и владельцам объектов в соответствии с действующим законодательством.

Сегодня в 3-й части Центрального парка ведутся работы по расширению и благоустройству, в Наримановском районе на пересечении улиц Джейхуна Гаджибейли, Насиб бека Юсифбейли, Вагифа строится новый мегапарк, проводятся капитальный ремонт и реконструкция парка Нариманова. В то же время начались ремонтно-восстановительные работы в саду Хагани. На пересечении улиц 28 Мая, Мехти Мехтизаде, Эльмана Овчуева и Гусейна Расулбекова на площади 12 га будет заложен новый парк.

Подготовлена проектно-сметная документация на проведение ремонтно-восстановительных работ на площади перед Железнодорожным вокзалом и начаты работы.

Наряду с этим, продолжаются работы по озеленению и благоустройству столицы. Вдоль главных улиц и проспектов города, в парках и садах отдыха высаживают новые деревья, вечнозеленые кустарники и цветы, создаются разнообразные композиции из цветов. Кашпо с цветами размещают на фонарных столбах и балконах на обочинах дорог.

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