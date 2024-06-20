Али Асадов подписал распоряжение по вопросу создания искусственных земельных участков на Каспии

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение в связи с обеспечением исполнения указа Президента Ильхама Алиева "О применении закона "О создании искусственных земельных участков в части Каспийского моря (озера), принадлежащей Азербайджанской Республике".

Как сообщает Trend, согласно документу, министерство юстиции по согласованию с министерством экономики, министерством по чрезвычайным ситуациям и другими соответствующими государственными органами (юридическими лицами государства), определяемыми в процессе исполнения, должно в двухмесячный срок представить в Кабинет министров Азербайджанской Республики предложения по приведению законов Азербайджанской Республики, актов Президента Азербайджанской Республики и нормативных правовых актов Кабинета министров Азербайджанской Республики в соответствие с законом Азербайджанской Республики от 7 мая 2024 года № 1143-VIQ "О создании искусственных земельных участков в части Каспийского моря (озера), принадлежащей Азербайджанской Республике".

Министерство экономики по согласованию с министерством юстиции, министерством финансов и другими соответствующими государственными органами (юридическими лицами государства), определяемыми в процессе исполнения, в соответствии со статьей 9 закона, в 15-дневный срок должно представить в Кабинет министров Азербайджанской Республики предложения о размере арендной платы, уплачиваемой за земельный участок водного фонда, выделенный для создания искусственного земельного участка, и за искусственный земельный участок.

Центральные органы исполнительной власти не позднее трех месяцев, в целях обеспечения исполнения закона, в пределах своей компетенции должны принять меры, вытекающие из их нормотворческих обязанностей, представить в министерство юстиции свои нормативные правовые акты или информацию об отсутствии у них предложений, а в случае затребования состояния исполнения, проинформировать об этом Кабинет министров.

Министерство юстиции должно обеспечить приведение нормативных правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с законом и уведомить Кабинет министров в четырехмесячный срок.

Исполнение данного распоряжения возложено на отдел права и законодательства и отдел по аграрной сфере и экологии Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики.

Данное распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

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