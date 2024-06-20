В западных районах Азербайджана усилился ветер

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 20:00 20 июня в западных районах Азербайджана дует сильный ветер, что соответствует объявленным "желтому" и "оранжевому" предупреждениям.

Об этом Trend сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Было отмечено, что согласно "желтому" предупреждению, скорость ветра в Агстафе, Товузе, Тертере, Барде, Евлахе, Шеки, Дашкесане, Гёйгеле составляет 21 м/с.

Согласно "оранжевому" предупреждению, в Мингячевире, Гяндже, Геранбое, Нафталане и Шамкире скорость ветра составляет 26-30 м/с.

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