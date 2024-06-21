БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливаются наказания за религиозные браки в отношении несовершеннолетних.

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос об этом нашел отражение в предложенной поправке к Кодексу об административных проступках, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно законопроекту, за проведение религиозного брака в отношении несовершеннолетнего физические лица будут штрафоваться на сумму в тысячу манатов.

За повторное совершение проступка, предусмотренного статьей 189-3.1 настоящего кодекса, лицом, получившим административное взыскание, в течение одного года со дня вступления в силу постановления об административном взыскании, физические лица будут оштрафованы на сумму в две тысячи манатов или, в зависимости от обстоятельств, будет наложен административный арест на срок от пятнадцати дней до одного месяца с учетом личности нарушителя.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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