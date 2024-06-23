Азербайджанские шахматисты начинают борьбу на чемпионате мира в Батуми

БАКУ /Trend/ - Кубок мира по шахматам стартует сегодня в Батуми (Грузия).

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, в новом соревновании ФИДЕ примут участие мальчики и девочки в возрастных группах 8, 10 и 12 лет.

Азербайджан на турнире представляют 14 интеллектуалов. В Батуми выступят Махир Вахидов, Даниэль Коновалов, Ягмур Мурадли, Зарина Мустафаева (U-8), Ясин Азимов, Сафа Гумметов, Мухаммад Казимзаде, Мехрибан Ахмедли, Хадиджа Бабазаде (U-10), Шамси Гараханов, Суат Ибрагимли, Аснад Бахшизаде и Лейла Мирзалиева (U-12). Наша команда выступит на турнире под руководством Фарида Аббасова.

Отметим, что в чемпионате мира примут участие шахматисты из 37 стран.