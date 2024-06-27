В Азербайджане средний аттестационный балл сдающих экзамены по приему на работу учителей составил 52 балла

БАКУ /Trend/ - Средний аттестационный балл сдающих экзамены по приему на работу учителей составляет 52 балла, а без приема на работу - 43.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время выступления на мероприятии "Сертификация 2024: профессиональный учитель - качественное образование" в Университете АДА.

Министр отметил, что результаты сертификации тех, кто в предыдущий период участвовал в экзаменах по приему на работу учителей и смене рабочих мест и набрал 30 и более баллов, были значительно выше (процент сдачи – 99 процентов).

Таким образом, существует взаимосвязь между обоими результатами, которая может считаться высокой (корреляция 70 процентов). В сертификации результат по этой группе составил в среднем 52 балла.

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