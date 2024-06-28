БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливаются новые правила остановки и стоянки транспортных средств.

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос об этом нашел отражение в поправке к закону "О дорожном движении", которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно законопроекту, запрещается парковка или стоянка транспортных средств на обочине проезжей части во втором и последующих рядах, за исключением мотоциклов без боковых прицепов, мопедов, велосипедов и малых электромобилей.

За исключением велосипедов и малых электромобилей, другим транспортным средствам не разрешается останавливаться на велосипедных дорожках. При этом остановка транспортных средств, не являющихся легковыми автомобилями такси, на стоянках, обозначенных знаком "5.14", не допускается.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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