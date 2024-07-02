За последние 20 лет в Азербайджане обезврежено около 25 тысяч преступных группировок и банд - Вилаят Эйвазов

БАКУ /Trend/ - В 2003-2023 годах проводилась непрерывная работа в области предупреждения, раскрытия, расследования преступлений, защиты законных интересов граждан в целом, в том числе было нейтрализовано около 25 тысяч преступных группировок и банд.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов на торжественной церемонии, посвященной "Дню полиции" и выпускному 2023/2024 учебного года.

По информации, за отчетный период было изъято более 35 тысяч единиц незаконно хранящегося огнестрельного оружия, а количество противоправных действий, совершенных с его применением, значительно сократилось.

"В среднем было раскрыто 87 процентов преступлений, задержано более 77 тысяч разыскиваемых обвиняемых, изъято из незаконного оборота около 25 тонн наркотических средств", - добавил он.

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