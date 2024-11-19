Президент Международной шахматной федерации прибыл в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович прибыл в Баку для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций (ООН) об изменении климата (COP29).

Как сообщает Trend со ссылкой на официальный сайт ФИДЕ, в рамках визита российский функционер встретился с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана, президентом COP29 Мухтаром Бабаевым.

В ходе встречи было отмечено, что спорт способен объединить людей в борьбе с климатическим кризисом.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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