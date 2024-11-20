На СОР29 состоялась первая министерская встреча по совершенствованной климатической деятельности в туристическом секторе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 20 ноября в рамках COP29 состоялась "Первая встреча министров по совершенствованной климатической деятельности в туристическом секторе" в рамках первого в истории COP "Дня туризма".

Как сообщает в среду Trend, в мероприятии, организованном совместно Государственным агентством по туризму Азербайджана и Туристской организацией ООН при поддержке Программы ООН по окружающей среде, принимают участие министры туризма из почти 30 стран, высокопоставленные представители Агентств, ответственных за туризм и представители международных организаций.

"Первая министерская встреча по совершенствованной климатической деятельности в туристическом секторе" направлена на поддержку процесса более эффективной интеграции туризма в национальные климатические стратегии.

Выступая на мероприятии, председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев заявил, что туризм играет особую роль в борьбе с глобальным изменением климата как отрасль, на которую влияет изменение климата, а также способствует изменению климата.

Он призвал государства и заинтересованные стороны присоединиться к декларации, заявив, что "Декларация COP29 по улучшению действий по борьбе с изменением климата в туристическом секторе", которая будет представлена на встрече, является дорожной картой для интеграции туризма в национальные и глобальные климатические стратегии, а также в определяемые на национальном уровне вклады.

Ф.Нагиев подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в применении устойчивых практик в сфере туризма на национальном уровне, подчеркнул важность сотрудничества глобальной индустрии туризма для устойчивого мира.

В своем выступлении Президент COP29 Мухтар Бабаев отметил, что исторический тематический "День туризма", впервые проходящий в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC), является важным шагом в направлении интеграции туризма в глобальную климатическую повестку дня, в соответствии с Парижским соглашением и целями устойчивого развития.

"Туризм может сыграть важную роль в климатической деятельности. Благодаря внедрению методов устойчивого развития и использованию инновационных технологий туризм может стать моделью для устойчивости, адаптации и митигации", - добавил он.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций по туризму Зураб Пололикашвили отметил, что туризм впервые включен в программу деятельности Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, что является ключевым поворотным моментом для сектора. Отметив, что туризм является не только частью экономики, но и имеет особое значение для ряда общин и народов, Зураб Пололикашвили отметил, что этот сектор вносит свой вклад в 3,4 процента мирового ВВП.

"Однако, когда мы сталкиваемся с климатическим кризисом, туризм также должен быть путем решения. Принимая такие инициативы, как Бакинская декларация и Глазговская декларация, мы формируем пути к малокарбоновому и устойчивому будущему", - подчеркнул он.

На мероприятии также обсуждалась "Инициатива по улучшению климата в туризме", которая была включена в повестку дня председательства COP29 в качестве глобальной инициативы по улучшению климатической деятельности в сфере туризма.

Основные цели инициативы заключаются в расширении климатических мероприятий в туристическом секторе, улучшении политического подхода путем увеличения роли туризма в обновлении национальных климатических стратегий и определяемых на национальном уровне вкладов, более активном вовлечении национальных туристических организаций и учреждений в климатическую деятельность для стимулирования климатических инициатив, применении точных методов измерения воздействия туризма на окружающую среду и проведении научно обоснованных измерений, а также обеспечении глобальных механизмов координации для эффективных климатических инициатив в туризме с целью расширения партнерств.

В завершение мероприятия будет обнародована "Декларация COP29 об улучшении действий в области климата в туристическом секторе", к которой в настоящее время присоединились более 50 стран и 8 негосударственных акторов.

Принятая в Баку "Декларация COP29 по улучшению климатической деятельности в туристическом секторе", основанная на успехах "Глазговской декларации по климатической деятельности в туризме", определяет в качестве основной цели лучшую интеграцию сектора в национальную и глобальную климатическую политику с целью расширения климатических мер в туристическом секторе.

Кроме того, в рамках "Дня туризма" пройдут три круглых стола высокого уровня по темам: "Повышение климатических амбиций туристического сектора - от обязательств к исполнению (измерение и декарбонизация)", "Повышение климатических амбиций туристического сектора – от обязательств к исполнению (регенерация/адаптация и финансирование)", "Улучшение климатических действий в туризме: инновационные решения и продвижение вперед" и различные тематические презентации.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.

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