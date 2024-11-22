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На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)

Общество Материалы 22 ноября 2024 10:26 (UTC +04:00)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ШАМКИР /Trend/ - Государственной пограничной службой (ГПС) организован медиатур на территорию службы отдельной пограничной дивизии "Газах" и пограничного отряда "Шамкир" Командования пограничных войск Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, представители СМИ, принимающие участие в мероприятии, сначала побывали в штабе пограничного отряда "Шамкир" ГПС.

Журналистам была предоставлена подробная информация о деятельности пограничников, имеющихся на вооружении боеприпасах, военной технике, устройствах, используемых при охране и обороне Государственной границы, служебных животных.

Также участники медиатура ознакомились со служебными и бытовыми условиями личного состава.

Отметим, что медиатур продолжится на территории службы отдельной пограничной дивизии "Газах".

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На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
На территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана организован медиатур (ФОТО)
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