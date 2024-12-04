Азербайджанский спортсмен одержал победу над армянином в Грузии и занял 1-е место (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В грузинском городе Кутаиси прошел международный турнир по греко-римской борьбе среди 15 и 17-летних юношей, посвященный памяти заслуженного мастера спорта, двукратного чемпиона мира и Европы Теймураза Апхазавы.

Об этом сообщает Государственный комитет по работе с диаспорой, передает Trend.

Было отмечено, что в турнире приняли участие более 400 спортсменов из регионов Грузии, а также из Польши, Венгрии, Эстонии, Латвии, Литвы и Армении.

Воспитанник Интеграционного центра азербайджанцев Грузии Гусейн Мансуров победил своих соперников в весовой категории 55 кг и вышел в финал. А в финале он досрочно победил соперника из Армении со счетом 9:0 и занял 1-е место.

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