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На территории Шахбузского района Нахчывана обнаружены боеприпасы (ФОТО)

Общество Материалы 8 декабря 2024 11:37 (UTC +04:00)
На территории Шахбузского района Нахчывана обнаружены боеприпасы (ФОТО)
Фото: МЧС Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация об обнаружении сотрудниками Шахбузского райотдела полиции на территории поселка Бадамлы Шахбузского района боеприпасов.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства, на место немедленно были направлены пиротехники МЧС Нахчыванской Автономной Республики.

В ходе осмотра места происшествия были обнаружены 1 ручная граната Ф1 и ее взрывчатая часть, 11 патронов к винтовке ТОЗ-8, 10 гребенок автомата АК-74, две сигнальные ракеты, 1 электродетонатор, 1 оптический прицел, принадлежащий боевой бронированной машине ДПМ, 744 штук пулеметных снарядов калибра 7,62 мм и 313 штук таких снарядов калибра 5,45 мм.

Боеприпасы были вывезены с территории для утилизации пиротехниками.

Никаких других опасных или подозрительных предметов при дополнительном обыске на месте происшествия и прилегающей территории обнаружено не было.

На территории Шахбузского района Нахчывана обнаружены боеприпасы (ФОТО)
На территории Шахбузского района Нахчывана обнаружены боеприпасы (ФОТО)
На территории Шахбузского района Нахчывана обнаружены боеприпасы (ФОТО)
На территории Шахбузского района Нахчывана обнаружены боеприпасы (ФОТО)
На территории Шахбузского района Нахчывана обнаружены боеприпасы (ФОТО)
На территории Шахбузского района Нахчывана обнаружены боеприпасы (ФОТО)
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