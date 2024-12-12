Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане наблюдаются случаи распространения острых респираторных заболеваний - Вугар Гурбанов

Общество Материалы 12 декабря 2024 17:44 (UTC +04:00)
В Азербайджане наблюдаются случаи распространения острых респираторных заболеваний - Вугар Гурбанов

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане наблюдаются случаи распространения острых респираторных заболеваний сезонного характера.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил журналистам исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов.

"В настоящее время нет резкого увеличения обращений за неотложной медицинской помощью и амбулаторными услугами в связи с холодной погодой. Наблюдаются случаи распространения острых респираторных заболеваний сезонного характера. Но процент заполненности больниц, обращений в медицинские учреждения находятся на нормальном уровне. То есть резкого роста в связи с этим не наблюдается", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости