В Азербайджане наблюдаются случаи распространения острых респираторных заболеваний - Вугар Гурбанов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане наблюдаются случаи распространения острых респираторных заболеваний сезонного характера.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил журналистам исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов.

"В настоящее время нет резкого увеличения обращений за неотложной медицинской помощью и амбулаторными услугами в связи с холодной погодой. Наблюдаются случаи распространения острых респираторных заболеваний сезонного характера. Но процент заполненности больниц, обращений в медицинские учреждения находятся на нормальном уровне. То есть резкого роста в связи с этим не наблюдается", - добавил он.

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