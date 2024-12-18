Еще в 5 медучреждениях Азербайджана идет подготовка к внедрению системы онлайн-очереди - Вугар Гурбанов

БАКУ /Trend/ - Еще в 5 медицинских учреждениях Азербайджана идет подготовка к внедрению системы онлайн-очереди.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов на II панели под названием "Новые возможности в здравоохранении", проходящей в рамках "Саммита управляющих в сфере здравоохранения 2024".

В медицинских учреждениях организованы системы живой и онлайн-очереди, чтобы минимизировать скопление пациентов.

Он отметил, что в качестве пилотного проекта система онлайн-очереди была запущена в Yeni Klinika.

В течение 2024 года граждане использовали более 1 миллиона живых очередей и около 80 тысяч онлайн-очередей.

"Одним из успехов здравоохранения Азербайджана является получение впервые на Южном Кавказе аккредитационного сертификата EMRAM 6 международной авторитетной организации HIMSS для подведомственной TƏBİB клинике - Yeni Klinika", - добавил он.

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