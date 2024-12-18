Цифровизация рабочего процесса скорой и неотложной медпомощи, является одним из главных приоритетов - председатель TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Цифровизация рабочего процесса скорой и неотложной медицинской помощи является одним из главных приоритетов.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов на II панели под названием "Новые возможности в здравоохранении", проходящей в рамках "Саммита управляющих в сфере здравоохранения 2024".

Он отметил, что в этой области работа уже проделана.

"Соответствующие нововведения планируется полностью внедрить в течение 2025 года. В целом, все инновации, современные тенденции в управлении здравоохранения будут охвачены на панельных дискуссиях в течение дня. В 2024 году в наши медицинские учреждения поступило 24,2 миллиона обращений, оказано 83,2 миллиона услуг",- подчеркнул он.

По его словам, управление имеет важное значение для предоставления такого количества медицинских услуг качественным и доступным способом.

"В процессе приема на работу мы отдаем предпочтение руководителям, которые освоили современные тенденции, инновационный метод управления и могут успешно применить его в своей деятельности. В течение 2024 года для приема на работу руководящего состава медицинских учреждений мы пригласили на собеседование 133 кандидата, из которых 79 кандидатов успешно прошли собеседование и были приняты на работу. Кроме того, были изменены общий штат и структура 21 предприятия", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!