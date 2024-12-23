БАКУ /Trend/ - TƏBİB подготовил "Стратегический план на 2025-2027 годы".

Об этом заявил исполнительный директор структуры Вугар Гурбанов на пресс-конференции по итогам 2024 года и планам TƏBİB на 2025 год, сообщает Trend.

По его словам, документ охватывает три цели, четыре задачи и 30 приоритетов.

Гурбанов отметил, что в соответствии со стратегией деятельности TƏBİB были предприняты шаги по развитию медицинского туризма в стране. Начата работа по повышению знаний в области иностранных языков медицинского персонала, получению международных сертификатов для больниц.

В качестве одного из самых больших достижений Гурбанов отметил, что при непосредственной поддержке главы азербайджанского государства Yeni Klinika получила право на использование бренда "SANA Hospital", расположенного в Мюнхене, и предоставляющего неотложную и специализированную медицинскую помощь примерно 2,1 миллиона пациентов ежегодно в 120 медицинских учреждениях.

"Кроме того, одним из наших высоких достижений является получение впервые на Южном Кавказе сертификата аккредитации EMRAM 6 всемирно известной организации HIMSS для Yeni Klinika, действующей при TƏBIB", - сказал он.

Исполнительный директор добавил, что одним из достижений на международном уровне является начало соответствующей работы в связи с процессом сертификации Всемирной организацией по борьбе с инсультом соответствующих медицинских учреждений, подведомственных TƏBIB.

Также важным событием является включение подведомственного TƏBIB медицинского учреждения Yeni Klinika в "Перечень медицинских учреждений, осуществляющих забор, подготовку, хранение, транспортировку, импорт и экспорт донорских органов", а также в "Перечень специализированных медицинских учреждений, осуществляющих трансплантацию донорских органов" -, отметил он.

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