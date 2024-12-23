Разработана мобильная версия системы управления больницами - Вугар Гурбанов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане были предприняты успешные шаги по улучшению системы управления больницами "E-tabib", IT-инфраструктуры и усилению информационной безопасности и разработана мобильная версия системы управления больницами.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов на пресс-конференции по итогам 2024 года и планам TƏBİB на 2025 год.

Центральная система PACS создана для сбора изображений инструментального обследования в базе данных и обеспечения доступности.

Он отметил, что в настоящее время в эту систему интегрировано все необходимое медицинское оборудование 16 медицинских учреждений, в системе размещены данные почти 400 тысяч пациентов.

"Благодаря этой системе врачи получают быстрый и безопасный доступ к информации о пациентах из любого места, что значительно ускоряет процессы диагностики и лечения.

В то же время наличие мгновенного доступа к истории болезни пациентов позволяет врачам обеспечить индивидуальный подход и применять более эффективные методы лечения. Данную систему планируется внедрить начиная с первого квартала 2025 года", - добавил он.

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