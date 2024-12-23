Машины скорой помощи смогут въезжать на автобусные полосы - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Достигнута договоренность о том, чтобы машины скорой помощи могли двигаться по автобусным полосам.

Об этом сказал исполнительный директор Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов на пресс-конференции по итогам 2024 года и планам на 2025 год, сообщает Trend.

"Достигнута договоренность с соответствующими органами о том, чтобы машины скорой медицинской помощи могли двигаться по автобусным полосам. Ключевым моментом является то, что граждане должны уступать дорогу для выезда машин скорой помощи на эти полосы, - отметил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!