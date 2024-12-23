Со следующего года в медучреждениях регионов Азербайджана начнут работать врачи из Германии - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Около 200 врачей вернулись из-за рубежа и приступили к работе в Азербайджане.

Об этом заявил исполнительный директор Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам 2024 года и планам на 2025 год, сообщает Trend.

Он отметил, что в течение следующего года число врачей, возвращающихся в нашу страну из-за рубежа, будет расти.

"Мы регулярно общаемся с врачами за границей. Мы реализуем пилотный проект по привлечению в страну группы врачей, проживающих в Германии. У нас были переговоры с врачами. Они также оказывают нам поддержку. Планируется, что со следующего года в регионах начнут работать врачи из Германии", - добавил В.Гурбанов.

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