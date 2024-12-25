Внесены изменения в перечень подведомственных TƏBİB медучреждений

БАКУ/Trend/ - Внесены изменения в "Перечень медицинских учреждений, подведомственных юридическому лицу публичного права "Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB)".

Как сообщает в среду Trend, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов

Согласно решению, "Yeni Klinika" и "Сиязанская центральная районная больница" включены в перечень медицинских учреждений, подведомственных TƏBİB.

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