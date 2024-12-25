Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Внесены изменения в перечень подведомственных TƏBİB медучреждений

Общество Материалы 25 декабря 2024 16:00 (UTC +04:00)
Внесены изменения в перечень подведомственных TƏBİB медучреждений

Читайте Trend в

Бести Мамед
Бести Мамед
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Внесены изменения в "Перечень медицинских учреждений, подведомственных юридическому лицу публичного права "Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB)".

Как сообщает в среду Trend, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов

Согласно решению, "Yeni Klinika" и "Сиязанская центральная районная больница" включены в перечень медицинских учреждений, подведомственных TƏBİB.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости