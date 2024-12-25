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Тела погибших в результате крушения самолета в ближайшее время будут доставлены в Азербайджан

Общество Материалы 25 декабря 2024 23:09 (UTC +04:00)
Тела погибших в результате крушения самолета в ближайшее время будут доставлены в Азербайджан
Фото: Скриншот с видео

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Тела пассажиров и членов экипажа, погибших в результате крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines вблизи города Актау (Казахстан), в ближайшее время будут доставлены в Азербайджан.

Как сообщает Trend, об этом говорится в совместном заявлении министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и ЗАО Azerbaijan Airlines.

Одновременно для перевозки пострадавших запланирован специальный рейс авиакомпании. Их транспортировка в Баку этим рейсом будет осуществлена, если врачи разрешат это, исходя из состояния здоровья пострадавших.

В связи с этим компетентные государственные органы Азербайджана и Казахстана предпринимают все необходимые меры.

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