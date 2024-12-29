О крушении самолета мы узнали из социальных сетей - супруг погибшей Хокюмы Алиевой (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Мы узнали о трагедии из социальных сетей.

Как сообщает Trend, об этом сказал супруг погибшей бортпроводницы Хокюмы Алиевой Этибар Алиев после похорон во II Аллее почетного захоронения в Баку членов экипажа потерпевшего крушение пассажирского самолета, выполнявшего рейс Баку-Грозный.

"Я сам каждый день отвозил Хокюму на работу и обратно. В день трагедии я в 6 утра отвез ее на работу, как обычно. В 12 часов дня она должна была вернуться в Баку. О трагедии мы узнали из социальных сетей. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, а также погибших в этой авиакатастрофе", - сказал он.

Напомним, что минувшей ночью тела погибших в результате крушения вблизи города Актау самолета Embraer 190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", выполнявшего рейс J2-8243 Баку-Грозный, трех членов экипажа (пилотов Игоря Кшнякина, Александра Кальянинова и бортпроводницы Хокюмы Алиевой), а также 21 пассажира были доставлены в Баку.

Отметим, что ранее в Баку были доставлены 14 раненых и тела 4 погибших.

На борту потерпевшего крушение самолета находились 62 пассажира, 5 членов экипажа, в общей сложности 67 человек. В результате инцидента 38 человек погибли и 29 получили ранения.