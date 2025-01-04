В городе Физули проходит новогодняя ярмарка (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 29 декабря в городе Физули состоялось открытие великолепной новогодней ярмарки, организованной студией ÜNNA Studio Events & Decorations при спонсорской поддержке компаний Azercell, Bilgə Qrup и North West.

Как сообщает в субботу Trend, ярмарка, проходящая в центре города, была задумана для того, чтобы подарить жителям и гостям праздничное настроение и незабываемые впечатления.

На ярмарке представлены различные товары от национальных и международных брендов, а также местных предпринимателей. Посетители могут приобрести подарки к празднику, декоративные изделия, вкусные угощения и другие товары. Во время мероприятия были проведены развлекательные программы и музыкальные выступления для детей и взрослых.

Ярмарка будет работать до 13 января, ежедневно радуя посетителей разными сюрпризами. Приглашаем вас стать частью этой праздничной атмосферы, наполненной теплом и радостью!