Физические упражнения могут быть полезны для поддержки функции пищеварительной системы после праздников - гастроэнтеролог

БАКУ /Trend/ - Праздничные мероприятия ассоциируются с вкусным и разнообразным праздничным меню. Переедание может вызвать нагрузку на пищеварительную систему. Определенные физические упражнения могут быть полезны для поддержки функции пищеварительной системы после праздников.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на радиостанции Sağlam radio, вещаемой на волне 93.0 FM, сказал специалист-эксперт министерства здравоохранения, гастроэнтеролог Эмин Мамедов.

По его словам, улучшение кровообращения связано с механическим воздействием, ускоряющим пищеварительные процессы и снижением стресса.

"Пешие прогулки повышают активность пищеварительной системы. Прогулка в течение 10–15 минут после еды стимулирует опорожнение желудка и перистальтику кишечника. Кроме того, прогулки также могут сыграть роль в стабилизации уровня сахара в крови.

Йога – отличный способ стимулировать пищеварительную систему. Особенно благоприятно влияет на обменные процессы в брюшной области, улучшая кровообращение желудка и органов кишечника. Кардио-упражнения, такие как легкий бег трусцой или езда на велосипеде, улучшают общее кровообращение в организме. Это обеспечивает пищеварительную систему большим количеством кислорода и питательных веществ. Такие упражнения помогут более эффективно переваривать жиры и углеводы, содержащиеся в праздничных блюдах. В то же время эти упражнения полезны для уменьшения отека живота", - отметил он.

Специалист-эксперт Минздрава сообщил, что также полезны и дыхательные упражнения, поскольку между стрессом и пищеварительной системой существует тесная связь.

"Дыхательные упражнения успокаивают нервную систему и активируют парасимпатическую нервную систему, которая важна для процесса пищеварения. Диафрагмальное дыхание (глубокое дыхание животом) повышает внутрибрюшное давление и стимулирует деятельность кишечника. Пилатес или упражнения, направленные на мышцы живота, активируют моторику кишечника. Такие упражнения усиливают кровообращение в области живота и помогают кишечнику правильно работать. Занятия пилатесом за счет повышения активности пищеварительной системы способствуют выведению токсинов, накопившихся в организме после праздничных дней. Физическая активность стимулирует выброс гормонов, усиливающих перистальтику кишечника, например, мотилина. Во время тренировки повышается кровообращение, что позволяет пищеварительным ферментам работать активнее. Кроме того, физическая активность снижает уровень гормонов стресса, играющих важную роль в процессе пищеварения, поскольку высокий стресс может замедлить пищеварение. Физические упражнения способствуют росту полезных бактерий, изменяя микробиоту кишечника в положительную сторону",- подчеркнул он.

В заключение Эмин Мамедов отметил, что занятия спортом после праздника не должны быть интенсивными, поскольку чрезмерно тяжелые упражнения могут замедлить пищеварение и нагрузить организм.

"Рекомендуется начинать кратковременные упражнения в комфортном темпе",- добавил он.

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