Агентство наземного транспорта Азербайджана о количестве пассажиров, перевезенных в праздники

БАКУ /Trend/ - За выходные и праздничные дни из Бакинского международного автовокзального комплекса было выполнено 1 775 рейсов, более 50 600 пассажиров были доставлены до пунктов назначения.

Как сообщает в понедельник Trend, осуществление бесперебойных и в соответствии с графиком пассажирских перевозок по междугородним и межрайонным маршрутам находится под контролем Агентства наземного транспорта Азербайджана.

Все автовокзалы и автостанции в праздничные дни с 30 декабря по 5 января работали в усиленном режиме для обеспечения населения качественными транспортными услугами. Если в обычные дни из Бакинского международного автовокзального комплекса отправляется около 200 автобусов, то в указанные даты на линии было выпущено более 100 дополнительных автобусов. Билеты доступны пассажирам в кассах автовокзалов, а также онлайн посредством портала https://biletim.az/. На указанные даты онлайн было приобретено 15 239 билетов, что составляет 30 процентов от общего объема продаж билетов.

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