В Баку планируется увеличить количество автобусов до 2800 единиц - Агентство

БАКУ /Trend/ - Количество автобусов в городе Баку планируется довести до 2800 единиц.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сегодня на пресс-конференции для журналистов сказал председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана Анар Рзаев.

"Если в среднем 15 сентября 2022 года количество автобусов, работающих в течение дня, составляло около 1720 единиц, то в 2023 году этот показатель был увеличен до примерно 1950 автобусов, а в 2024 году — до 2160 единиц. Это позволило снизить пиковую загрузку маршрутов ниже ста процентов", — отметил он.

По его словам, в будущем количество автобусов в Баку планируется довести до 2800 единиц.

Отметим, что в 2024 году по городу Баку было перевезено 476 миллионов пассажиров, что на 28 миллионов больше по сравнению с 2023 годом. На 11 автобусных маршрутах было обновлено 154 автобуса. Также созданы два новых маршрута, на которых работают совершенно новые автобусы.

Кроме того, были отремонтированы и возвращены на маршрутные линии 200 автобусов, 165 электрических автобусов начали обслуживать пассажиров. Частные перевозчики завезли 60 новых автобусов, часть из которых уже введена в эксплуатацию. Ожидается, что в 2025 году частные перевозчики доставят более ста автобусов.

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