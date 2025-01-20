Создана комиссия в связи с деятельностью пластических хирургов - Кямран Алиев

БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения и Генеральная прокуратура Азербайджана создали совместную комиссию в связи с деятельностью пластических хирургов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал журналистам генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев во время посещения Аллеи шехидов в связи с 35-й годовщиной трагедии 20 Января.

"На основании обращения минздрава по соответствующим фактам возбуждено уголовное дело, продолжается следствие. В связи с этим была создана комиссия, состоящая из представителей Генеральной прокуратуры, министерства здравоохранения Азербайджана и других соответствующих ведомств, по принятию организационных и превентивных мер. Они изучат причины возникшей проблемы, разработают и реализуют план действий, чтобы предотвратить ее возникновение в будущем", - добавил он.

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