В Ходжалы создаются крупные зеленые зоны (Фоторепортаж)

БАКУ /Trend/ - В освобожденном от оккупации Ходжалинском районе проводится реконструкция инфраструктуры и создание крупных зеленых зон с целью восстановления экологического баланса.

Как сообщает во вторник Trend, в городе Ходжалы наряду с масштабными строительными и восстановительными работами особое внимание уделяется реконструкции зеленых насаждений.

В соответствии с рельефом местности и экологическими особенностями, юридическое лицо "Служба реставрации, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах" высаживает такие породы деревьев, как эльдарская сосна, восточный платан, лейланда, итальянская сосна, клен, олива, а также различные декоративные кустарники и цветы. Эти местные и декоративные породы деревьев придают восстановленному городу исключительную красоту. Особое внимание уделяется поливу деревьев и уходу за зелеными насаждениями. Планируется продолжение увеличения зеленых насаждений на территории в дальнейшем.

Отметим, что в период оккупации, зеленые насаждения в городе Ходжалы, как и в других населенных пунктах, были уничтожены армянами.

Напомним, что на сегодняшний день в город Ходжалы переселено 52 семьи - 204 человека. Процесс переселения будет продолжаться поэтапно в соответствии с "I Государственной программой по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!