Стало известно о состоянии здоровья школьницы, пострадавшей в ДТП в Имишли

БАКУ /Trend/ - Cостояние здоровья школьницы, пострадавшей в результате ДТП 18 января 2025 года в районе села Ялавач Имишлинского района, оценивается как критически тяжелое.

Об этом во вторник в ответ на запрос Trend сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

"Ребенок находится в отделении реанимации и интенсивной терапии, осуществляется искусственная вентиляция легких и оказывается высокая инотропная поддержка", - сказали в TƏBİB.

Напомним, что 18 января в Имишлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. ДТП произошло в результате выезда навстречу автомобилю ГДП другого транспортного средства. В результате погибли двое детей. Другие несовершеннолетние и водитель, получившие травмы, были госпитализированы.

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