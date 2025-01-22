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Обсуждены возможности сотрудничества между Агентством Азербайджана по разминированию и UNICEF (ФОТО)

Общество Материалы 22 января 2025 18:28 (UTC +04:00)
Обсуждены возможности сотрудничества между Агентством Азербайджана по разминированию и UNICEF (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Обсуждены возможности сотрудничества между Агентством Азербайджана по разминированию и UNICEF.

Об этом сообщили Trend в Aгентстве.

Согласно информации, председатель правления Агентства по разминированию Вугар Сулейманов встретился с представителем Детского фонда ООН (UNICEF) в Азербайджане Фарук Абдуллой.

Отмечено, что на встрече состоялся обмен мнениями по проектам, совместно реализуемым Агентством и UNICEF по программе "Просвещение об опасности взрывчатых боеприпасов", являющейся одним из основных направлений деятельности по борьбе с минной угрозой, расширению возможностей сотрудничества в этой области, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Обсуждены возможности сотрудничества между Агентством Азербайджана по разминированию и UNICEF (ФОТО)
Обсуждены возможности сотрудничества между Агентством Азербайджана по разминированию и UNICEF (ФОТО)
Обсуждены возможности сотрудничества между Агентством Азербайджана по разминированию и UNICEF (ФОТО)
Обсуждены возможности сотрудничества между Агентством Азербайджана по разминированию и UNICEF (ФОТО)
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