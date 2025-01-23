Внесена ясность в вопрос о нарушении авторских прав на азербайджанский танец "Баскалы" и песню "Бу гала, дашлы гала"

БАКУ /Trend/ - Заместитель председателя Национального центра интеллектуальной собственности Грузии "Сакпатенти" Тика Небиеридзе направила письмо в Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана в связи с нарушением прав на азербайджанский танец "Баскалы" и азербайджанскую народную песню "Бу гала, дашлы гала" некоторыми телеканалами Грузии.

Об этом сообщили Trend в агентстве.

Было отмечено, что письмо Тики Небиеридзе отправлено для прояснения вопроса в ответ на обращение Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана касательно нарушения прав на музыкальные произведения на телеканалах, вещающих в Грузии, адресованном 21 октября Национальному центру интеллектуальной собственности Грузии.

В письме, в первую очередь, говорится о том, что необходимо предпринять новые шаги с целью укрепления отношений сотрудничества между Агентством интеллектуальной собственности Азербайджана и Национальным центром интеллектуальной собственности Грузии и обсуждения соответствующих правовых вопросов.

В письме отмечается, что "Сакпатенти" продолжает свою деятельность в Грузии как независимое учреждение, обеспечивающее защиту прав интеллектуальной собственности, в рамках международных договоров и соглашений. С этой целью были выдвинуты предложения о взаимовыгодном сотрудничестве на основе соглашения о сотрудничестве между Азербайджаном и Грузией, подписанного в 2009 году, и Меморандума, подписанного в 2017 году.

Кроме того, "Сакпатенти" стремится расширить юридическое сотрудничество и обмен опытом со своими партнерами, предоставляя информацию о механизмах и юридических инструментах, предусмотренных законодательством Грузии для защиты авторских прав и связанных с ними прав. В этом контексте продолжается работа по принятию соответствующих мер в отношении случаев нарушения прав интеллектуальной собственности и восстановлению нарушенных прав.

T. Небиеридзе отметила, что "Сакпатенти", помимо предоставления более подробной правовой информации и инструментов по вопросам правонарушений, обратилась к соответствующим телеканалам с целью принятия соответствующих мер для предотвращения таких нарушений и восстановления прав, ждет всестороннего изучения вопроса и соответствующего ответного письма. Кроме того, было особо подчеркнуто, что судебные и правовые механизмы по этому вопросу также будут применяться в более широком диапазоне.

Заместитель председателя отметила, что "Сакпатенти" будет внимательно следить за разбирательством и ответами по данному вопросу, продолжит принимать необходимые меры для разрешения юридических споров.

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