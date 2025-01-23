В Азербайджане увеличивается штраф за необеспечение реализации мероприятий по мобилизации

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за необеспечение реализации мероприятий по мобилизации на органы государственной власти и органы местного самоуправления, предприятия, ведомства и организации будет наложен штраф до 700 манатов.

Как сообщает в четверг Trend, этот вопрос нашел отражение в предложенной поправке к Кодексу об административных проступках, которая была рассмотрена сегодня на заседании комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно действующему Кодексу, за несвоевременное информирование и обеспечение доставки военнослужащих в призывно-сборные пункты или воинские части должностными лицами соответствующих органов исполнительной власти и органов местного самоуправления предприятий, ведомств, организаций независимо от форм собственности предусмотрен штраф от 200 до 300 манатов. В соответствии с новым проектом, этот штраф будет увеличен и составит от 400 до 600 манатов.

Кроме того, согласно проекту, должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности будут оштрафованы на сумму от 500 до 700 манатов за неисполнение возложенных на них обязанностей в области мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии с законом "О мобилизационной готовности и мобилизации Азербайджанской Республики". В настоящее время данный штраф составляет от 250 до 350 манатов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!