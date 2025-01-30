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Азербайджан будет производить до 250 электробусов ежегодно

Общество Материалы 30 января 2025 22:33 (UTC +04:00)
Азербайджан будет производить до 250 электробусов ежегодно

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начнется массовое производство электробусов.

Как сообщает Trend, согласно «Государственной программе по улучшению транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы», утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым, начиная с 2026 года, будет производиться 200-250 электробусов ежегодно.

Модернизация автобусного парка является одним из приоритетных направлений для повышения качества обслуживания на общественном транспорте и обеспечения безопасности пассажиров.

В госпрограмме также отмечается, что помимо импорта электробусов, в стране планируется организовать производство запасных частей для них, что создаст дополнительные возможности для локализации производства и поддержания устойчивой работы транспортной системы.

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