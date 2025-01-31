Стал известен победитель конкурса по обслуживанию двух автобусных маршрутов в Баку

БАКУ /Trend/ - Победителем конкурса по обслуживанию двух автобусных маршрутов в Баку - № 62 и 217 - стало юридическое лицо ООО "BakuBus".

Об этом сообщили Trend в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA).

Сообщается, что уже с 1 февраля пассажиров будут обслуживать 27 электрических автобусов на маршруте № 62, связывающем улицу Насреддина Туси в Хатаинском районе с железнодорожной станцией Сабунчи, и 13 автобусов CNG на маршруте № 217, соединяющем транспортный обменный центр "Кёроглу" с поселком Мамедли.

Стоимость проезда на маршруте № 62 составляет 0,50 маната, а на маршруте № 217 - 0,55 маната. Платежи будут осуществляться в безналичном порядке.

Отмечается, что маршрутные линии выставляются AYNA на конкурс поэтапно, согласно требованиям соответствующего законодательства.

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